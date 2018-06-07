﻿中環IFC外望——廣州萬達旅遊城 料明年六月開幕

萬達集團旗下的文旅集團高級副總裁兼主題娛樂公司總裁金民豪（圖右）表示，集團耗資80億美元發展的廣州萬達文化旅遊城，將趕在明年暑假前，即2019年6月15日開業，預期開業後每年將吸引遊客2000萬人次，預期一至兩年即可達至收支平衡。另外，集團計劃將部份內地旅游資產注入萬達酒店發展（169）。



來港參加旅遊展期間，金民豪稱，下一步考慮注入資產包括內地酒店管理費、品牌使用費等收入。去年多個萬達城及酒店資產已售予融創（1918），融創持有項目91%權益，萬達持有餘下9%股權，以及酒店品牌管理費收入、主題樂園門票收入等。該部份收入或將注入香港上市的萬達酒店發展。



除已開業的哈爾濱、青島、武漢等九個萬達城文旅項目外，2019年即將新增廣州、無錫、昆明萬達文旅城，每個項目投資額約400億至500億元人民幣。



騰訊：港微信支付仍處起步



騰訊（700）與香港科技園合辦「粵港澳大灣區金融科技論壇」，騰訊金融科技副總裁陳起儒在論壇後表示，微信支付（WeChat Pay）在香港的發展屬起步階段，由於文化、市民及商戶的接受程度、監管機構政策等與內地不同，故使用率不及內地普及，而集團目前仍在尋找最有效進入香港市場方式。



他認為香港金融市場成熟，市民用現金亦很方便，除了支付功能外，未來會推出其他社交功能以助推廣，並會因應港人對資料安全的關注，更着重在保障私穩方面的工作。



集團目前亦有與港鐵合作，陳起儒指八達通公司既是競爭對手亦是合作夥伴，另外不便對競乎對手支付寶作評論。不過目前香港電子支付市場滲透率並不是太高，各個企業都正在積極擴大市佔率，未到「你死我活」競爭的時候。



高瞻