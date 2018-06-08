﻿特朗普願邀金正恩訪美 中興甩難 杜指漲95點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25241點，升95點；納斯達克指數收報7635點，跌54點。
滙控（005）ADR報77.51港元，比香港收市價升0.26港元；騰訊（700）ADR報422.70港元，比香港收市價跌6.50港元。港股ADR折合恒指報31351點，跌161點。
中興向美罰款十億美元
市場分析師形容，商務部長羅斯在媒體訪問中公佈，美國政府與中興通訊達成協議，包括向其罰款十億美元和在該公司加入美國挑選的合規人員團隊，而解除對中興的七年禁令，是利好中美貿易的消息。
大市在銀行股領頭下造好，高盛、美銀、摩通等股價早段升半個百分點。股神巴菲特在CNBC訪問中預期，美國經濟未來幾年都會表現強勁。
港股方面，周三美股高收，帶動昨日恒指表現，收報31512點，升253點或0.81%，成交金額1055.46億元。吉利汽車（175）大漲3.44%，收報24.05元，領漲藍籌股；內險股表現佳，而半新股平安好醫生（1833）連日上揚終重上水面，急升9.72%，收報57元。
平醫谷底反彈重返招股價
內險內銀股支撐大市，其中新華保險（1336）漲2.69%，收報38.15元；中國太保（2601）漲2.26%，收報36.2元；中國平安（2318）漲2.15%，收報79.55元。交銀國際發表報告表示，內地壽險保費收入增速呈逐月回升之勢，相信可推動內險股估值回升。至於內銀股，交通銀行（3328）漲1.9%，收報6.44元；農業銀行（1288）漲1.69%，收報4.2元；招商銀行（3968）漲1.67%，收報33.4元。
重磅藍籌股普遍上升，吉利汽車大漲3.44%，收報24.05元，領漲藍籌股；騰訊（700）升0.99%，收報429.2元。此外，港交所（388）升1.86%，收報263.4元；恒生銀行（011）升1.97%，收報201.6元。
半新股平安好醫生「潛水」多時，近期升勢強勁，昨日勁升9.72%，報收57元，終於重返招股價之上，平安好醫生聯席保薦人之一摩根大通發表報告，首予平安好醫生增持評級，目標價68元，潛在升幅19%。