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﻿CDR管理辦法今出爐

2018-06-08 列印
　　中國證監會發佈中國預託證券CDR的管理辦法，符合條件的新經濟公司及紅籌企業即日起可申請發行CDR或IPO上市。平安證券投資策略部副總經理羅曉鳴認為，內地資本市場急於拉攏科網巨企回歸，改變深滬「吃的喝的」（餐飲或食品股、酒股等）股份熱炒現象，增加新經濟元素，提升股份估值，進一步推動內地股市與國際接軌。

　　按照中證監發出的執行細則要求，發行CDR的公司的控股權在過往3年沒有重大變動，及沒有損害投資者利益的往績；公開發行的CDR須經由證券行承銷；訊息披露須如普通證券般準確與及時；銀行及證券行都可以成為CDR的託管人。

　　美銀美林指，市場目前預期內地手機生產商小米將是首間發行CDR的公司，時間或在7月中。小米最快於昨日向中證監遞交CDR申請，招股書最快於今天上網披露。
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