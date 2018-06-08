﻿精神奕奕現身業績會 鄭家純：無退休打算

新世界發展（017）及周大福珠寶（1929）主席鄭家純自去年初輕微中風，久未露面的他昨日現身周大福全年業績發佈會，為中風後首次出席公開場合講話。純官身形雖略有清減，而精神相當不錯，進場時未有使用枴杖，亦不需旁人攙扶，一度向在場人士揮手打招呼。發佈會開始後，由鄭家純首先發言，進行約十分鐘的業務滙報，講話稍慢但中氣十足。他表明未有退休打算、安排接班更是「言之過早」。



翻查資料，「純官」對上一次出席公司活動是2016年12月底的新世界發展特別股東大會，而對上一次露面為去年六月底在禮賓府接受大紫荊勳章。問及久休復出的心情，鄭家純指自己一直有參與公司業務、「主要制定大方向、大政策，支持管理團體嘅運作」，亦有過問公司的業績及經營情況，他多次強調重視集團的團隊精神，又盛讚身旁的董事總經理黃紹基，形容黃為「總指揮」，直言團隊在黃的帶領下，表現令他十分滿意。



非常滿意長子表現



對於接班的安排，現年72歲的鄭家純未言退，稱「你睇到我身體o依家愈來愈好，我未有意思退休。對於接班方面，可以話係言之過早。」在鄭家純休養期間，其長子、周大福執行董事鄭志剛多次主持業績發佈會，問及對鄭志剛表現的評價，鄭家純表示非常滿意，又稱「但係呢，後生仔要累積做生意嘅經驗，呢啲嘢唔係一朝一夕可以成功，要慢慢攞經驗、爭取時間，攞多啲經驗更成熟更好。」



鄭家純表示，2018財年港澳及內地業務復甦，大中華市場重拾升軌，而零售市場環境不斷轉變，對未來數年大中華地區的珠寶業充滿信心，又提到集團在2018財年展開「Smart+ 2020」為期三年的策略性工作計劃，推行多品牌策略、引入更多產品，提升門店的體驗及服務，促進全渠道零售，未來將投放大量資源於大數據分析及資訊科技方面，更有效瞄準消費群，亦會推動智能系統以適應時代的變化，同時啟導創新及創業文化。