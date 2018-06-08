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﻿海航再賣產業套現25億

2018-06-08 列印
　　外電引述知情人士報道，海航集團已將美國明尼阿波利斯的一棟辦公室大樓，出售予三星集團旗下SRA資產管理公司，作價3.2億美元（約25億港元）。

　　大樓位於明尼亞波利斯South Sixth Street 33號，最大租客是成衣店Target，售價比海航約兩年前買入價高約500萬美元（約3900萬港元）。海航及三星資產管理均拒絕就有關報道置評。

　　海航本周二才出售西班牙NH酒店集團持股，套現6.19億歐羅（約57.5億港元）。據統計，海航年初至今年共計出售逾145億美元（約1131億港元）資產。

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