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﻿比利時航空選港為首航地

2018-06-08 列印
　　以低票價攻港的全服務航空公司——比利時航空，其行政總裁 Terzakis 昨日指出，香港為亞洲及內地的金融中心及航空樞紐，基礎建設及效率好，所以選擇香港作為首航航點。現時每周2班航班，7月將增至每周3班，10月起增至每周4班，來回票價連稅最低為4999元。他指下一步將開辦比利時至武漢航班。

　　Terzakis 指出，許多以比利時為接駁的航空公司，都未能發揮直航比利時至亞洲的服務，所以比利時政府佔25%的比利時航空就能發揮直航作用，減少商業往來的不便。

　　比利時航空今年底會有4架空巴340客機，經濟艙來回票價最低為4999元，特選經濟艙9999元，商務艙19999元。Terzakis指，機上會提供具比利時特色的飛行體驗，餐飲包括當地生產的朱古力、啤酒及葡萄酒等。
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