﻿小米通過港上市聆訊 騰訊概念鬥魚擬港上市

備受市場關注的小米，或不僅是香港首隻「同股不同權」新股，還有望成為首家發行中國預託證券（CDR）企業，小米先過一關。有消息指，昨日小米已通過港交所（388）的上市聆訊，料可按原計劃最快於本月底或下月初招股。另有報道指，小米最快在昨日就發行中國預託證券（CDR）向中證監提出申請，招股文件或於今天公佈。



中證監深夜發佈CDR發行與交易管理試行辦法，昨日起，符合條件的創新企業，可向中證監遞送CDR發行申報材料。小米或是首批申請CDR的企業，爭取與香港同步或幾乎同步掛牌。



小米最快在本月底公開招股，中港集資共100億美元，在香港集資約70億美元（約546億港元），另外30億美元（約234億港元）或通過在內地發行CDR方式上市集資。小米或會在本月28日定價，7月9日透過CDR在A股掛牌，10日在香港掛牌。另有說法指，中港或同於7月9日定價，16日在A股上市，17日在港掛牌。也有分析認為，小米可能同日在港掛牌及在內地發行CDR。小米香港上市保薦人為摩根士丹利、高盛及中信里昂。



鬥魚料集最多39億



騰訊（700）概念股或再次登陸港股市場，市傳騰訊有份投資的直播平台鬥魚及富途證券均有意來港上市，鬥魚計劃今年第三季在港上市，集資7億美元（約54.6億港元），另富途證券擬於明年初在香港或美國上市，集資3億至5億美元（約23.4億至39億港元）。



鬥魚主要業務為遊戲直播，據資料顯示，騰訊在2016年3月及8月均有參與鬥魚的B輪及C輪融資，另於今年3月再向鬥魚注資6.3億美元（約49.1億港元）。對於上市計劃，鬥魚向內地媒體回應時稱，目前沒有可對外發佈的信息。