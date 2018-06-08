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﻿上月中國外儲創七個A新低

2018-06-08 列印
　　中國外匯儲備連續兩個月下跌，人民銀行公佈，中國5月底外匯儲備31106億美元，按月減少142億美元，創七個月新低，但仍然高於市場預期的31065億美元。外匯管理局解釋，外匯儲備下跌主要由於美元回升，令其他非美元貨幣下跌所致。分析相信，外匯儲備可持穩於3萬億美元水平。外管局稱，美匯指數於期內上升2.3%，令其他非美元貨幣下跌，導致外匯儲備規模小幅下降，但認為外匯市場供求持續處於相對平衡狀態，市場主體的跨境資金流動總體均衡。展望未來，中國經濟有能力保持穩中向好的發展態勢，相信中國外匯市場整體能延續合理均衡的跨境資金流動格局。
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