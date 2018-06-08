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﻿新濠料下半年澳賭收增逾一成

2018-06-08 列印
　　澳門賭收連升22個月，5月份賭收升幅雖現放緩，但仍維持雙位數增長。新濠國際（200）主席何猷龍昨日在股東會後表示，去年下半年澳門賭收增長較強，在高基數之下，料今年下半年增長或不及上半年快，該公司原先估計今年澳門賭收會按年增10%，觀乎今年上半年澳門賭收應有約20%升幅，相信下半年平均增長仍高於該公司預期。

　　澳門6個賭牌將於2020年至2022年陸續到期，澳門政府仍未公佈詳細的續牌細節。何猷龍指，續牌該公司而言十分重要，正等待政府的指示，並會積極配合政府的安排。而旗下位於路氹的新酒店Morpheus（摩珀斯）將於下周開幕，現時正與政府商討是否可新增賭枱。
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