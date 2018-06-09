﻿騰訊遭美調查 恒指急插554點

康和證券投資總監潘鐵珊表示，周五港股下跌主要受技術回調影響，騰訊和高科技股急跌，拖累大市向下，但他認為，長遠G7峰會對港股影響不大。
新興市場走資添憂慮
美國議員調查谷歌與騰訊等中國企業關係，騰訊重挫3.31%，收報415元，拖低大市106點，單日市值蒸發1349億元。另外，阿根廷、巴西等南美新興市場走資問題蔓延至亞太新興市場，加上G7峰會即將召開，諸多外圍因素觸發投資者憂慮情緒。
周五亞太股市表現疲軟，A股及港股領跌，恒指失守31000關，藍籌股普遍下挫，友邦（1299）跌2.44%，收造71.95元；建設銀行（939）挫2.06%，收造8.08元；中移動（941）跌2.32%，收造71.5元，三股拖低恒指140點。
內險股普遍下跌，中國平安（2318）收跌1.32%，報78.5元；中國太保（2601）跌2.49%，收報35.3元；中國太平（966）跌2.38%，收報28.7元；中國人壽（2628）跌1.08%，收報22.8元；新華保險（1336）跌2.49%，收報37.2元。
內房股同樣回調，新城發展（1030）跌2.57%，收報7.2元；萬科（2202）跌4.2%，收報30.8元；融創中國（1918）跌3.36%，收報31.65元；碧桂園（2007）微跌0.23%，收報17.24元。