﻿重組交易或陸續有來 太古私有港機 溢價逾六成

在1965年上市的港機工程（044），在本港股市渡過了53個年頭之後，昨天遭母公司太古（019）提出私有化，可說是近年最老資格的私有化公司。太古的出價為每股72元，較港機上周五收市價44元錄得63.6%溢價。證券界指太古出價慷慨，預計港機私有化成事機會大，而太古系近期頻頻有大動作，市場或會憧憬重組交易陸續有來，系內股份或會因此受追捧。



港機是在1965年6月8日於港交所前身香港證券交易所（俗稱香港會）上市，是本港資歷最老的上市公司之一。巧合的是，根據通告，太古是在上周五（8日）提出私有化，剛好是上市53周年。港機在上市當日，便成為恒生指數成份股，直至1984年才退出藍籌行列。



太古昨天宣佈，以協議安排方式私有化港機工程，即是說私有化計劃要交由小股東在股東特別大會表決。私有化需要有逾75%小股東贊成、少於一成反對，才可以在會上通過。



港機工程已發行股本有1.66億股，太古擁有約1.25億股，即約74.99%。以約4160萬股（25.01%股權）街貨，以及每股72元出價來說，私有化計劃涉及資金接近30億元，太古將以手頭現金支付這筆出價。



每股72元的出價較港機上周五收市價錄得63.6%溢價，較過去30個交易日的平均價44.21元有62.9%溢價，並較每股33.48元的資產淨值錄得1.15倍溢價。



過去三十年皆無集資



太古指出，私有化為港機小股東提供了一個以大幅溢價套現的機會。對於太古本身來說，私有化港機可以節省上市、合規及行政成本，而由於港機股份流通量低，以及股價表現相對欠佳，即使維持上市地位，也發揮不到集資作用。事實上，港機在過去30年均沒有在股市集資，太古認為在可見將來也沒有集資機會。



港機去年業績欠佳，受到美洲業務拖累，公司錄得全年虧損5.41億元，相較於2016年的9.75億元盈利，業務表現大幅倒退。



出價理想 成事機會大



信誠證券投資部高級經理劉兆祥指出，由於私有化出價理想，相信獲小股東贊成的機會甚大，而港機今天的股價或會升至接近72元私有化出價的水平，例如67元至68元左右。他又說，近期太古系動作甚多，包括上月太古地產（1972）宣佈有意出售太古城中心第三及第四座權益，市場或會憧憬太古系陸續有重組動作，太古以及國泰航空（293）的股價或會因此受追捧。