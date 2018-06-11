﻿日實施新民宿管理法 東瀛遊：酒店房價料升

港人愛出遊，日本更是熱門旅遊首選，不少港人選擇自由行，青睞入住民宿。不過，由本周五（15日）起，日本將實施新的民宿管理法，近八成無牌民宿遭旅遊網下架。東瀛遊（6882）執行董事禤國全接受專訪時稱，新例或導致部份遊客回流至酒店，令酒店需求增加，房價上升，料旅日遊客或要「捱升價」。



日本新例要求民宿戶主須持有營業執照，且各區有不同的營業日期限制，每年的營業日數不可超過180天。禤國全預料，新例出台後，短期內民宿將會持觀望態度。他指，受惠於廉航的興起，人們的旅遊衝動更勝以往，「去日本的一張機票，仲平過我（在香港）搭的士從家裏去機場」；去年本港有逾220萬人遊日，當中九成是自由行，只有一 許多人會購買廉價機票，一家大小逾十口人同住一間民宿；而規管了民宿後，市場上民宿供應將減少，令訂房難度增加，料會引致一批客人回流酒店。



料加幅最快第四季顯現



禤國全相信酒店不會在短時間內加價，最快在今年第四季才會反映在遊日團費上。由於東瀛遊在日本大阪亦擁有一間酒店，預計該酒店收益率（yield）有望提升，而旅行團業務的利潤則不受影響，他說︰「（只不過）客人可能會捱升價，給多了團費」。



暑假長逾兩個月，是旅遊公司最重視的市場。禤國全指，去年香港出境遊的人數 同比升3.8%，他亦看好今年的前景，並說︰「只要大家有份工，就會去消費」，預計整體出遊人數會有2%至3%的平穩增長。東瀛遊已作好部署，推出以「親情約定」為主題的暑假團，還邀請藝人森美拍攝宣傳短片，禤國全說︰「希望藉助他吸睛，推高暑假的生意」。至於可以推高多少生意額，他不願透露目標，但相信可跑贏大市，「在2%至3%（的整體平均水平）中，拿大一點的share（市場佔比）」。



禤國全說，從5月初開始接受報名的暑假團，至今反應不錯，日本仍是最熱門，預訂速度最快，其次是東南亞、星馬、韓國。