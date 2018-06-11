﻿線上線下結合 發展更具優勢

如今「新經濟」概念盛行，東瀛遊（6882）去年亦推出自家OTA（網上旅遊產品預訂平台）手機應用程式EGL Tours。執行董事禤國全指，有實體店（offline）的傳統公司，轉型向線上（online）發展時，會比純做線上的旅遊網更有優勢，可做到投訴有門、更有專人處理突發事件等。同時又大舉在日本投資自建酒店，大阪酒店的二期工程預計明年復活節前完成，將升級為「都市內的溫泉酒店」；去年買下的沖繩地塊計劃建設酒店，2020年可望落成。該公司實行全方位搶日本市場。



禤國全表示，現時東瀛遊自家的OTA平台的客戶主要來自香港，未來有計劃在平台網羅更多不同類型的產品，例如當地一天游團、自駕遊租車業務、旅遊景點入場券等，再配合市場支付方式的多元化發展，希望可以擴寬客源，吸引更多來自內地、台灣、東南亞的客人。



東瀛遊位於大阪的自建酒店去年11月開業，共有352間房。禤國全指，該酒店4月入住率超八成，相信暑假期間也能保持該水平。位於該酒店腳程一兩分鐘的地塊，正興建溫泉浴大樓，溫泉設施僅供酒店客人使用。