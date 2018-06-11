﻿網絡商戰火蔓延年卡 每GB數據低見6元

流動數據愈來愈普及，收費亦急速下跌，除鬥月費平之外，網絡商把戰場延至本地上網儲值卡市場上拼殺，以當中以使用期為1年，俗稱「年卡」的最受歡迎，現時年卡不但愈來愈平，可用的數據量亦愈來愈多，當中鴨寮街攤檔年卡銷售更是成行成市，售價比電訊商分店更低，每GB本地數據低至近6元，平到難以置信。



難怪有業內人士話，「以前流動數據就好值錢，逐GB計好好賺，現在1GB的收費，連買串魚蛋都買唔到。」



目前和記電訊（215）旗下3香港、數碼通（315）、中國移動香港、 與CSL合作的IMC Networks均有推出年卡產品，對於數據用量不高，只需要「上吓網」，覺得上台月費計劃並不抵用，又或者用爆數據需要後備卡的用戶而言，年卡或是一個不錯的選擇。



數碼通副線ValueGB及3香港均有推出較高數據用量的年卡，其中ValueGB本地儲值卡包含10GB數據，在今年9月30日之前開卡再送2000分鐘本地通話時間及10GB數據，即合共有20GB，有效期為1年。



ValueGB年卡正價售238元，而記者日前到深水埗鴨寮街觀察所得，該卡低至128元亦有交易，每GB數據只需6.4元。



3香港的萬能年卡分三種，其中綠卡是針對本地數據用戶。該年卡包含了20GB本地數據（最高速度為42Mbps）及2000分鐘通話時間，有效期至2019年12月31日，若由現時起計，有效期長達18個月，低數據用量的用家可以「慢慢搣」。價格方面，綠卡面值238元，特價售198元，而鴨寮街售價約150元，即每GB數據為7.5元，有攤檔更售250元兩張，每GB平均6.25元。由中移香港及IMC推出、最高數據量的年卡分別為18GB及10GB，售價約為170元及120元。