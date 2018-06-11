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﻿善用雙卡雙待 組合至抵數據計劃

2018-06-11 列印
　　現時市場上有不少雙卡雙待的智能手機，即可以插兩張SIM卡，並同時待機，有消費者亦利用此功能，配合個人對通話時間及數據用量的需求，而自己組合「至抵」計劃。

　　香港家庭一向精打細算見稱，作為一家之「煮」的陳太表示，她每月上網用量約1GB至2GB，主要是透過通訊軟件與朋友或家人聯絡，在家時會連接WiFi，另每月使用約200至300分鐘通話時間，故早前由上台月費計劃攜號轉用儲值卡，只作通話用途，另購買一張年卡作上網用途，兩者合計平均一個月費用約30元，較上台月費便宜。
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