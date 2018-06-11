  • 2018年6月11日 星期一
  • 34º
  • 48%
熱門： 梁天琦特金會神奇劏房羅老太家燕姐

日報新聞 > 財經

﻿聚焦聯儲議息 恒指勢難突圍

2018-06-11 列印
　　本周環球政經大事緊接而來，金融市場走勢難以預測。耀才證券研究部總監植耀輝分析指，美國總統特朗普與北韓領導人金正恩的「特金會」某程度上只是政治事件，其會面成果對市況影響有限，相信市場焦點將是本周美國聯儲局公佈議息結果，而歐洲央行同日議息，關注歐洲央行下半年會否加快退市步伐，仍以中長線影響為主，料大市於30000點至31500點拉鋸，未見突破位。

　　另一方面，滙控（005）今日舉行策略日。

  光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，由於滙控早已表明今年只回購一次，因此相信市場對滙控是次策略日的目光不會放在短線，而會聚焦於滙控主席杜嘉祺執掌下的中長線策略方向，尤其在亞洲區方面的發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd