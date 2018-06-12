﻿續回購股份 派息不變 滙控擲千億推業務增長

上任現職不足四個月的滙控（005）行政總裁范寧昨日發表其首個三年策略計劃。有別前任行政總裁歐智華不斷大削成本，范寧計劃於2018至2020年大舉投資150至170億美元（1170至1326億港元），推動集團業務增長及科技發展。同時期內集團會視乎情況繼續回購股份，表明三年內派息水平將維持51美仙。



滙控昨日以「重拾增長、創造價值」為題舉行策略日簡報會，向投資者及分析員簡報集團策略最新狀況。不過，公佈最新策略後，滙控倫敦股價反應負面，曾低見722.8便士（拆合港幣75.88元），較香港收市價跌1.07元，截至晚上10時半約報76.48港元。



冀2020年前ROTE達11%



范寧表示，「滙控經過一輪重組後，現在是時候回復到增長模式。集團現有策略行之有效，為提升日後盈利能力建立強大基礎。集團下一階段策略，是加快集團具有優勢業務增長，特別是亞洲業務，並會充份利用既有國際網絡。集團計劃在每個財年達至經調整收入增長高於支出增長前提下，投資150至170億美元以推動業務增長和科技發展。」他指，約有三分之二的資金將投資於香港、珠三角地區及亞洲財富管理業務上，餘下則投資於科技方面。



在新一個三年策略計劃下，滙控普通股權一級資本比率目標由原來12至13%，上調至14%以上，其他的財務目標包括每年的經調整收入增長高於支出增長，並於2020年前達至11%以上的有形股本回報（ROTE），並希望維持現時派息水平，並於適當情况及獲得監管機構批准下回購股份，以抵銷在以股代息計劃下發行股份。滙控將透過包括加快亞洲業務增長，強化香港市場優勢，並投資於珠江三角洲、東盟，以及亞洲保險及投資管理業務等八項優先策略達至上述目標。



為實現2018至2020年的財務目標，滙控將致力達至中單位數的收入增長、低至中單位數的營業支出增長，以及每年約1至2%的風險加權資產增長，並期望在2020年之前，將列帳基準收入佔列帳基準風險加權資產平均值的比率，由2017年約5.9%提高至大約7%。



觀望氣氛濃 恒指升105點



港股方面，經過上周五急跌後，恒指回穩反彈105點，但成交大幅縮減至774億元，是今年成交最淡靜交易日。市場觀望美國聯儲局議息、美朝峰會以及滙控策略日等消息，入市意欲不大。「北水」繼續流走，南向滬港通淨流出5780萬元人民幣，至於南向深港通則淨流入約1.94億元人民幣。



港股高開58點後窄幅上落，觀望氣氛濃厚，恒指收報31063點，收復31000點大關，但全日升幅僅0.3%。國企指數微升6點，收市報12172點。