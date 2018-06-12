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﻿G7峰會無果 美股牛皮

2018-06-12 列印
　　美股周一早段牛皮靠穩，杜指初段在25300點水位窄幅波動，升跌幅不到80點，標指升不到0.1%，納指升0.15%。

　　投資者對罵戰收場的七大工業國（G7）峰會反應冷淡，焦點落在今日的美朝峰會，以及觀望聯儲局兩日議息會議結果。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25322點，升5點；納斯達克指數收報7659點，升14點。

　　滙控（005）美國預託證劵價格曾見77.46港元，較香港收市價升0.51港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見420.75港元，較香港收市價升1.75港元。

　　在G7峰會後，市場對於總統特朗普與北韓領導人金正恩初次峰會成效寄望不大，僅期望會改善北韓與國際之間的關係。
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