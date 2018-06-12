﻿儲局或提早結束縮表 聯邦基金利率料加至兩厘

聯儲局今日（周二）展開一連兩天的議息會議，外電的調查顯示，經濟分析師均預期儲局將上調聯邦基金利率目標區間四分一厘，至1.75至2厘；同時預計，聯儲局還可能給市場一個驚喜，就是暗示會較預期早結束「縮表」和目前的加息周期。另外，巴基斯坦央行迫於經濟惡化壓力下，再次將貨幣盧比兌美元匯價顯著貶值多達5.1%，是逾半年以來第三次把貨幣貶值。



儘管市場已百分百消化儲局在本港時間周四將會加息至2厘水位。不過，分析師指，儲局在加息與「縮表」並行的同時，將會審視金融市場銀根緊縮的情況，特別是聯邦基金利率步向目標水平上限時，儲局將會重新檢討其利率正常化可能會對市場造成的影響。



憂加息過快 資金吃緊



儲局5月的議息記錄反映，官員憂慮聯邦基金利率上升速度快過預期，導致貨幣市場資金過於吃緊，同時間「縮表」會引發問題，因此考慮加息0.25厘的同時，上調「超額儲備利率」（IOER）0.2厘。



美銀美林利率策略師卡巴納指，提高IOER意義重大，此舉顯示儲局愈來愈擔憂貨幣市場流動性繃緊，和聯邦基金有效利率追上IOER。儲局3月加息到1.5至1.75厘的區間後，基金利率升至1.7厘，接近目標區間上限，和IOER的差距僅有0.05厘。



儲局上調IOER會牽動資產負債表，其從2017年10月開始「縮表」以來，外界原本預期資產負債表將從全盛期的4.5萬億美元減至2.5萬億美元。如今分析師估計，儲局可能「縮表」到3.7萬億美元就會停手，意味到2019年夏末或秋初就會結束。



另外，面對經濟放緩和外儲降至逾3年新低，巴基斯坦央行昨日再讓其貨幣盧比貶值達3.7%，至119.84兌1美元，是12月以來第三度貶值。