  • 2018年6月12日 星期二
  • 30º
  • 80%
熱門： 梁天琦特金會神奇劏房羅老太家燕姐

日報新聞 > 財經

﻿港一個月拆息直迫1.5厘

2018-06-12 列印
　　銀行資金扯緊情況持續，本港拆息昨繼續普遍上升，其中與供樓按息相關的一個月拆息直迫1.5厘，連升第10個交易日。面對市場資金趨緊，再有銀行上調定存息率搶存款，永隆今日起上調一年期港元定存息率0.2厘，存息最高有2.3厘。市場人士認為，美國加息在即，本港銀行很快會上調最優惠利率（P），本港銀行定存息將易升難跌。

　　財資市場公會數據顯示，昨日除了隔夜拆息回軟外，其他期限拆息都繼續上揚，其中一個月拆息報1.49679厘，續創近10年新高，較上日升約0.04厘；長息方面，三個月以上拆式微升，六個月拆息企穩在2厘以上、一年期拆息報2.41929厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd