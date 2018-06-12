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﻿歐舒丹全年少賺27%

2018-06-12 列印
　　歐舒丹（973）昨日派發截至今年三月底止全年成績表，期內純利為9631萬歐羅，按年跌27%，每股盈利0.066歐羅，末期息派0.0297歐羅。該公司首席財務官Thomas Levilion解釋，純利下跌主要原因是匯率負面影響、市場推廣開支上升，加上開設新旗艦店成本所致，未來有意通過收購拓展業務，認為東南亞市場有潛力。

　　該公司於期內銷售淨額為13.19億歐羅，按年減少0.3%；零售點增至3285間，按年增248間，自營零售店增至1555間，淨增41間。按固定匯率計算，2018財年增長最快市場為中國、巴西、美國及香港，其中以中國市場表現突出，銷售按年增長20.5%，同店銷售升15.1%。
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