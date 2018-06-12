該公司於期內銷售淨額為13.19億歐羅，按年減少0.3%；零售點增至3285間，按年增248間，自營零售店增至1555間，淨增41間。按固定匯率計算，2018財年增長最快市場為中國、巴西、美國及香港，其中以中國市場表現突出，銷售按年增長20.5%，同店銷售升15.1%。
歐舒丹全年少賺27%
該公司於期內銷售淨額為13.19億歐羅，按年減少0.3%；零售點增至3285間，按年增248間，自營零售店增至1555間，淨增41間。按固定匯率計算，2018財年增長最快市場為中國、巴西、美國及香港，其中以中國市場表現突出，銷售按年增長20.5%，同店銷售升15.1%。
暴動罪成 官斥咎由自取 梁天琦重囚六年
前年大年初二旺角騷亂案，本土民主前線前發言人梁天琦被裁定暴動罪成，昨天在高院法官彭寶琴判他入獄六年；另外兩名被告盧建民與黃家駒分別就暴動罪被判囚七年及三年半。法官判刑時直言，任何參與暴動的人均是「咎由...
2018-06-12
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公司高層將撤換 白宮：中興再出事須停業
美國與中國電信巨頭中興通訊雖達成協議，但美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，若中興通訊再次從事不當活動，將須在美國停業。 美國商務部四月宣佈，因中興違反和解協議，持續出貨給伊朗，決定禁止美國企業銷售包括晶片等零件予中興，為期七年。中興總部位於深圳，是內地第二大電訊設備商業，美國嚴格執行禁令，令其陷入「休克」危機。不過美媒近日報道，美國商務部長羅斯接受訪問表示，美國已與中興通訊達成協議，允許中興通訊恢復經營。 據悉協議除了罰款，還要求中興通訊三十日內更換董事會和執行團隊。白宮貿易顧問納瓦洛就向傳媒表示，如果中興再出事，則將在美國被停業。又指美國總統特朗普...
2018-06-12
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300狂歡者互毆襲警 布里斯班大騷亂
澳洲布里斯班街頭周日晚發生大規模毆鬥與襲警事件，三百多名狂歡者被趕出音樂會現場後，竟拿街邊的警車洩憤，引發大規模騷亂。 據報，事發於布里斯班北區紐斯特德，有目擊者表示，數百名失去理智的狂歡者在街頭互毆。當警員介入後，部份狂歡者開始襲擊警察。報道指出，這些人本在當地一家名為Triffid的酒吧參加嘻哈音樂會，但由於一名狂歡者在酒吧內瘋狂踢門窗，導致現場現場秩序失控，組織者被迫提前三小時結束音樂會。 不過，懷疑此舉激怒了仍在酒吧外排隊等候入場的人。據目擊者表示，狂歡者在街頭互毆，警方接報後趕到現場，在一片混亂中控制局勢。報道稱，沒有人在此次騷亂中受重傷。警方先後拘捕了數十人，但...
2018-06-12
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落地玻璃賞景 雋瓏通透廳堂舒適怡人
何文田太子道西沿路兩旁住宅林立，其中單幢物業雋瓏，不論是外貌及樓齡都較勝一籌，今次為大家介紹物業的大單位放盤，實用面積1663方呎，擁4房3套間隔，廳堂兼備露台及工作平台，有利空氣流通，而且享有南北兩...
2018-06-12
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續回購股份 派息不變 滙控擲千億推業務增長
上任現職不足四個月的滙控（005）行政總裁范寧昨日發表其首個三年策略計劃。有別前任行政總裁歐智華不斷大削成本，范寧計劃於2018至2020年大舉投資150至170億美元（1170至1326億港元），推...
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瀛勢不妙
雖然日本教練西野朗一再變陣，惟重用狀態平平的射手岡崎慎司等，招致友賽兩連敗，但他仍揚言要再變。不過，此舉引來中場柴崎岳質疑，故即使日本今晚友賽中立場鬥近況同樣欠佳的巴拉圭，恐怕也不能打開勝利之門迎世界盃，捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（now618、633台今晚9:05直播） 日本在上仗友賽造訪瑞士，教練西野朗棄用三後衛踢回四二三一，但仍然攻不銳守不穩，最終以0:2告負。眼見球隊友賽兩連敗，西野朗揚言：「為解決攻力不足，己隊需要再變。」奈何日本有前鋒大迫勇也於上場受傷，今仗只得起用狀態欠佳的老將岡崎慎司攻堅。 亂軍難敵巴拉圭 此外，西野朗朝令夕改，也引起了柴崎岳的懷...
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日本環球影城 奇幻巡遊
日本環球影城（Universal Studios Japan）經常有新搞作，像剛於5月推出的「環球奇觀晚間巡遊~Best of Hollywood~」，首創以3D動感光雕投影技術，配合超人氣電影《哈利...
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群星到賀升任奶奶 薛家燕娶新抱喜極而泣
薛家燕昨榮升做奶奶，見證兒子石耀庭（Jackson）和女友陳素怡（Zoe）舉行盛大婚禮，家燕姐廣邀圈中好友見證並分享喜悅；「七公主」好姊妹蕭芳芳和陳寶珠等齊到賀；新任奶奶家燕姐更大手筆送上六大塊金豬牌...
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社論——要褲子不要核子
世界局勢，瞬息萬變，北韓頻頻核試，戰雲密佈，轉眼向美國要求會談，變化之大，足證政治一天也嫌長。今天在星洲舉行的「特金會」，舉世矚目，能否為朝鮮半島帶來和平，需要兩國努力，過程將會相當艱巨，但希望永遠在人間。 韓戰之後，南北韓對峙，被視為東北亞的火藥庫。金正恩屢次試射導彈和核試，挑戰美國的忍耐力，更與特朗普隔空口水戰，半島局勢一度緊張，但拳頭不能飽肚，要核子不要褲子，國家只會走向衰落。在美國嚴厲制裁及軍事威脅下，北韓無法發展經濟，遠遠落後於國際，北韓面對抉擇—對抗或講和，答案顯而易見。 金正恩主動銷毀核試場，向特朗普釋出善意，兩人今天首次歷史性會面，要化解長期恩怨，絕非易事，...
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馬場浮世繪——最受歡迎人馬獎投選開始
馬季進入倒數階段，又是公眾馬迷投出自己喜愛人馬的時候，今屆的「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」選舉，由即日起至二十七日接受投票，參加者可登入馬會網頁www.hkjc.com/MPHJ支持心頭好，更有機會贏取五十五吋超高清電視。候選名單已詳列於馬會網頁，此外，馬會多間場外投注處都有活動大使協助投票。 馬場浮世繪
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