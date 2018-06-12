﻿杉杉品牌每手4959元 料集資1.64億元

兩新股─杉杉品牌（1749）和怡園酒莊（8146）今起同時開招，其中主板上市的，內地男士品牌FIRS營運商杉杉品牌，發售3340萬股H股，招股價介乎3.28元至4.91元，每手1000股，入場費約4959元，集資最多1.64億元，籌資所得主要用於發展中國零售網絡、開展各種宣傳活動及完善資訊科技系統等。



杉杉品牌現有四個品牌，包括FIR、SHANSHAN、MARCO AZZALI及LUBIAM，去年底共有逾1052間零售店。對於該公司未來會否發展新品牌，執行董事及總經理駱葉飛表示暫未有此打算，但有投放資源於研究運動服裝方面，同時亦會持續發展線上購物，以配合國內消費模式。



怡園酒莊擬集資八千萬



至於在創板市的葡萄酒生產商怡園酒莊，主要從事葡萄酒生產、釀造及銷售，酒廠位於山西和寧夏，產品主要分為入門及高端葡萄酒，擬發售2億股股份，招股價0.3元至0.4元，每手1萬股，入場費約4040元，集資最多8000萬元，集資所得將用於興建寧夏釀酒廠、購買工廠設備、廠房初步生產成本等。該公司執行董事範智超表示，分銷商為公司產品的主要銷售渠道，佔比80%以上，現時正積極推廣網站銷售，惟此類銷售目前僅佔總銷售額的5%；范智超預計寧夏釀酒廠二期建設於2020年底落成，可進一步將釀酒能力。該公司行政總裁陳芳認為其品牌針對中產，高端葡萄酒是公司發展的核心。



今日於港交所創業板掛牌上市的天平道合（8403），超購115倍，1手2萬股中籤率50.01%，申請20手穩獲一手。該股中間定價0.145元，昨日暗盤收市報0.148元，較招股價上升約2.07%，若按一手2萬股計算，不計手續費，每手帳面賺60元。