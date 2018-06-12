  • 2018年6月12日 星期二
  • 30º
  • 80%
熱門： 梁天琦特金會神奇劏房羅老太家燕姐

日報新聞 > 財經

﻿渣打擬申請虛擬銀行牌照

2018-06-12 列印
　　金管局宣佈計劃引入虛擬銀行以來，終有首間傳統大行明確表態計劃申請牌照，渣打香港昨日宣佈有意申請本港虛擬銀行牌照。如能趕及在八月底前遞交接近完備的申請，或成為首批獲發牌的虛擬銀行。

　　渣打香港公佈，有意申請本港虛擬銀行牌照，以推動及促進普及金融和金融科技發展。該行已成立工作小組積極研究金管局發出的《虛擬銀行的認可》指引修訂本及申請細節。渣打香港行政總裁禤惠儀認為，創新科技有助客戶更易掌握其財務狀況及達成理財目標，期望以新思維發展具創意的虛擬銀行服務，切合與創科融合的生活模式。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd