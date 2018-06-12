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﻿聯交所要求國能除牌

2018-06-12 列印
　　2016年9月控股權易手的國能集團（918），昨天發出通告，表示因業務及資產不足，遭聯交所要求除牌。上市公司易主之後的24個月，如果大股東注入資產，當局將會當作全新上市來審批，而國能集團尚未渡過24個月的限期。有會計師指出，聯交所要求未過注資限期的公司除牌，將會令到買殼交易困難度增加。受到除牌消息打擊，國能集團股價大跌51%，收市報0.221 元。

　　前身為第一德勝的國能集團，在2016年9月遭從事大宗商品交易的國能商業收購，當時國能商業斥資4.87億元向原大股東購入66.4%控股權，每股作價0.9463元。其後國能商業持股量增至70.47%，如果國能集團最終被除牌，國能商業可說是血本無歸。
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