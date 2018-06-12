﻿中環IFC外望——香港電訊轟5G政策落後

香港電訊（6823）批評港府的電訊政策，發表《電訊政策千瘡百孔，急需檢討：其他國家都能做到，為何香港不能？》文章，指政府在過去一年半在5G方面只是踏出微步，令現時香港進一步落後其他國家，帶來潛在災難性影響。



香港電訊針對香港過時的頻譜政策及管理手法，在2016年12月至2017年5月期間，共發表了一系列5篇文章及一封公開信。由2016年12月至今已18個月，惟政府只是踏出一小步，雖然通訊局已採取一些措施，釋出新頻譜以用作流動通訊，但「手法似乎完全欠缺逼切性」。



公司指港府不了解業界需要，通訊局並無加快程序釋出5G所需要的大量頻譜，亦無按營運商的要求設立可供選擇頻譜的「菜單」，只繼續以舊有的吊鹽水方式，向市場按頻帶推出頻譜。



對於通訊局曾表示正積極推動各項預備工作，配合5G於2020年推出，香港電訊指這是完全誤導陳述。公司指政府計劃在明年才拍賣或指派頻譜，獲得頻譜後，營運商需要大約兩年時間籌備、建設網絡，故5G服務根本無法在2020年推出。



太陽城兩年內轉型純博彩



太陽城集團（1383）在約一年前已表明未來只集中發展博彩業務，太陽城執董盧啟邦昨日在股東會後表示，現時在內地仍有一些地產項目，冀大部份項目可於今年內賣出，如價格合適亦不排除會一次過出售，預計在2020年太陽城集團可轉型至純博彩業務。



太陽城早前向主席周焯華收購越南度假村發展項目34%股權，盧啟邦指，該公司目前亦有留意俄羅斯、韓國、菲律賓及緬甸等市場，預計未來12個月會取得一定進展，收購目標主要是已有盈利公司。



他指出，除了澳門之外，菲律賓馬尼拉是另一賭業發展較具規模地方，亦希望更了解此市場；日本亦有與當地合作夥伴作探討，進入市場前要先了解當地文化等，又認為日本賭場稅制不算太吸引，並且規限是亞洲區國家之中較嚴格。



高瞻