﻿觀望議息 杜指窄幅靠穩 美朝峰會結束 股市反應淡

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25320點，跌1點；納斯達克指數升43點，報7703點。
滙控（005）美國預託證價格曾見77.40港元，較香港收市價升0.65港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見417.31港元，較香港收市價跌跌0.09港元。
美朝峰會交出總統特朗普形容為非常重要但缺乏市場關心例如無核化細節的文件，僅博得歐市主要股市初段窄幅靠穩，但其後個別發展，到午後，英國脫歐議題以及個別法國公司負面消息拖累，倫敦和法國股市分別跌0.22%和0.16%，德股則升0.17%。此前亞洲股市亦反應平平，韓台星馬等市場偏軟，其他股市窄幅靠穩。
美國勞工部公佈的5月份消費物價指數（CPI）按月升0.2%，按年升0.28%，見六年新高，是繼4月按年2.5%之後，進一步加快；剔除較波動食品和能源價格後的核心CPI按月升0.2%，按年升2.2%，與分析師預測相符。數據鞏固儲局漸進加息的預期。
美匯指數先升後軟，美市早段回軟0.15%，見93.486；日圓則二連跌，曾見110.49兌一美元（每百日圓兌7.1港元），隔日跌0.42%。
紐約期油早段曾升49美仙或0.74%，見每桶66.59美元，到美市早段升幅大部份蒸發，見每桶66.13美元。倫敦現貨金價偏軟見每盎司1292.85美元，隔日跌7.65美元或0.59%。美朝峰會昨日在新加坡舉行，加上多國央行議息在即，市場觀望氣氛濃厚。恒指低開33點後倒升179點，高見31242點，隨後回落近300點，低見30944點，收報31103點，升39點，成交金額877億元。
富邦香港投資策略及研究部主管潘國光認為，市場低估美國退市影響，料下半年有關影響將愈見明顯，加上日歐接力退市，以及美國加息和稅改效應，資金將持續流出新興市場，在波動市下，年底恒指保持31000點已算樂觀。
騰訊（700）表現靠穩，跌0.38%，收報417.7元；友邦（1299）跌0.38%，收報71.8元；瑞聲（2018）跌0.86%，收報126.8元。