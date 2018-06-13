﻿三桶油合併估值五千億人幣

外媒報道，中國政府將分三階段於今年冬天用氣高峰期來臨前，推出明確的改革方案。第一階段將是中石油（857）、中石化（386） 及中海油（883） 將旗下管道資產和員工分離，並轉移至新公司。三桶油持有這間新公司的比例，將按各自管道資產估值計算。
待新管網公司獲注入資產後，公司擬引入約50%社會資本，包括國有投資基金及民營資本，用作擴建管網之用。第三階段將會尋求上市。上述方案尚未最終定案，也無任何時間表。
韓戰之後，美朝處於敵對狀態，兩國巨頭昨天在星洲破天荒會面，「仇人」相遇沒有動粗，反而互相欣賞。美國總統特朗普先伸出友誼之手，北韓領導人金正恩眼神堅定，露出微笑，伸手一握，創造歷史。兩人會談後，特朗普大...
2018-06-13
世界盃即將開鑼，有來自福建廈門的土豪球迷斥資八十五萬人民幣（約一百零五點七萬港元）到俄羅斯現場觀戰，浙江寧波亦有兩大球迷團近日展開旅程，其中有人表示花了三萬元（約三點七萬港元）報名參加睇波團。 寧波資深球迷俞學豐將與二十一人展開世界盃之旅，俞表示將在俄羅斯停留六天，會觀看德國對墨西哥、冰島對阿根廷，及摩洛哥對伊朗三場小組賽，他透露：「之前旅行社報價都在三點五萬元人民幣以上，而且只包含一場小組賽比賽門票，後來朋友幫忙，我最終只花了不到三萬人民幣，還包括了三場比賽門票，性價比還算可以。」網上資料顯示，在攜程旅遊門店落訂的世界盃團，人均花費達到五萬人民幣，定單最高的是來自福建廈門...
2018-06-13
薩摩亞十年前有一個嚴重殘疾嬰兒出生，她腦袋有部份缺失、雙眼緊閉，當時醫生預測她只能存活數小時，去年九月她竟奇蹟度過十歲生日，但不幸的是她被證實周日已去世，令人惋惜。 名為Miracletina Julie Nanai的女孩又被稱為「奇蹟BB」（Baby Miracle），於二○○七年九月在薩摩亞出生。其父Mikaele跟當地報章確認女兒的死訊，他憶述十年前女兒出生的情境時說：「她的殘疾非常嚴重，醫生預測她只能活幾個小時，並想為她結束生命。儘管如此，她還是活到十歲，在星期天剛去世。」 他續說：「她出生後四天，仍有呼吸。我彎着腰在她耳邊低聲跟她說，我要離開，她即轉過頭對着我。我...
2018-06-13
西半山物業坐擁名校網，素來受家長客青睞。其中，單幢住宅嘉和苑坐落於西半山列堤頓道，鄰近香港大學。是次走訪其中一個低層單位，附有品味裝潢，實用面積1092方呎，擁2房1套房。 位於西半山列堤頓道...
2018-06-13
美朝的一天峰會一如預期在沒有甚麼實際成果下結束，全球股市反應冷淡，焦點繼續落在聯儲局、歐洲央行在本港時間周四凌晨和晚上出爐的議息結果。美股早段個別發展，杜指高開後跌36點，標指和納指則窄幅靠穩，市場觀...
2018-06-13
比利時周一世界盃熱身賽主場4:1輕取哥斯達黎加，以兩連勝共入七球和各戰線十八場不敗強勢迎接明日決賽周開鑼。更欣喜的是，「歐洲紅魔」找到入球方程式，今仗其中兩球都是靠中場奇雲迪布尼的妙傳撕破敵方防線，最終射手盧卡古接應傳中破網。 上仗三球淨勝埃及的比利時，今場雖然先被哥斯達黎加前鋒拜仁雷斯禁區頂撞射破網，但不久便由鋒將梅頓斯門前接應夏薩特傳中追平。這支世界排名第三的勁旅其後示範入球方程式，墮後任防守中場的奇雲迪布尼妙傳劏穿防線，接應的梅頓斯再右路傳中讓盧卡古近門抽入。 這個方程式換邊後再現，奇雲迪布尼妙傳，後備入替串演右翼衛的查迪尼傳中，盧卡古衝頂頭槌中鵠。比利時最終...
2018-06-13
一年一度的《國際綜藝合家歡》載譽歸來！今年共有十五個來自海外及本土的舞台節目，以及多個相關工作坊、活動及免費演出，小朋友暑假不愁沒好節目呢！文：Nancy圖：康樂及文化事務署、藝術節辦事處、 香港舞...
2018-06-13
上屆影帝林家棟為CSL拍咗一輯有關極速網絡計劃的廣告，眾所周知家棟好多瓣數，演員、監製亦有自己的經理人公司，一日24小時絕對唔夠用，所以佢好重視上網速度，因為分享資料及Idea夠快，做嘢有效率，「贏就...
2018-06-13
港鐵沙中線紅磡站月台爆出剪短鋼筋造假醜聞，各方都促追究責任，港鐵多番解畫，未能釋除公眾疑慮，特區政府昨天終於出手，由特首林鄭月娥宣佈成立獨立調查委員會，查個水落石出。 委員會由前終審法院非常任法官夏正民任主席，約於六個月內提交報告。由具威望的前法官加上社會知名人士，調查重大事故，是行政機關一貫手法，好處是以中立人士，提出具公信力的調查結果，並提出改善建議，勝於由涉事機構自己查自己，同時亦避免立法機關介入，導致事件複雜化，難以收科。 大型基建的建造與監管，往往是貓捉老鼠的遊戲。若港鐵看不緊，承建商有很大誘因走歪路。沙中線紅磡站月台鋼筋接駁造假，港鐵力陳前線人員檢查時已...
2018-06-13
Round 9 第三場四班1200米 五月中的第八個回合，亨利又輸一場，在十一場決勝的賽事中，已落後於AI二比六，返魂乏術。不過在餘下三戰，亨利揚言要為面子而戰，仍會絞盡腦汁望輸得比較體面，...
2018-06-13