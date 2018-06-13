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﻿三桶油合併估值五千億人幣

2018-06-13 列印
　　作為國內石油管網改革計劃的一部份，中國將推三大國有油氣公司（俗稱三桶油）的管道資產合併，估值介於3000億至5000億元人民幣（下同），並將尋求上市。情況類似國內三大電訊公司全併旗下的鐵塔設施，並成立鐵塔公司來港上市。

　　外媒報道，中國政府將分三階段於今年冬天用氣高峰期來臨前，推出明確的改革方案。第一階段將是中石油（857）、中石化（386） 及中海油（883） 將旗下管道資產和員工分離，並轉移至新公司。三桶油持有這間新公司的比例，將按各自管道資產估值計算。

　　待新管網公司獲注入資產後，公司擬引入約50%社會資本，包括國有投資基金及民營資本，用作擴建管網之用。第三階段將會尋求上市。上述方案尚未最終定案，也無任何時間表。
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