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﻿內地新增貸款按月減少

2018-06-13 列印
　　人民銀行昨日公佈5月金融統計數據，全線低於預期。其中，新增人民幣貸款1.15萬億元（人民幣.下同），略低於市場預期的1.2萬億元，按年多增405億元，按月則少300億元。當中，以個人住房按揭貸款為主的住戶部門中長期貸款增加3923億元，以實體經濟貸款為主的非金融企業及機關團體貸款增加5255億元。

　　交行金研中心首席金融分析師鄂永健認為，上月新增信貸基本符合預期，企業部門新增中長期貸款按月有所下降，新增票據融資按月上升。居民戶新增中長期貸款按月小幅上升，反映住房成交平穩。5月內廣義貨幣供應量（M2）按年上升8.3%，與4月持平。
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