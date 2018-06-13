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﻿節能元件賣盤計劃告吹

2018-06-13 列印
　　創業板節能元件（8231）大股東賣盤計劃夭折，股價逆市急插近五成。該股繼上周五升至0.54元，創52周新高後，掉頭連跌三天，昨日賣盤消息公佈後，股價最多急瀉48.9%，低見0.24元，收市報0.275元，跌41.5%。

　　該公司前日（11日）收市後公佈，因無法就潛在交易條款達成協議，控股股東、主席及非執行董事翁國基已終止與獨立第三方就可能出售其所持股權事宜的所有相關討論，雙方亦無就潛在交易訂立最終協議。

　　節能元件於今年1月22日曾在上午急漲16.8%後，下午停牌。該公司在收市後公佈，翁國基正就可能出售其最終所持約70.23%股權事宜與一名獨立第三方進行磋商。倘潛在交易成事，可能導致第三方須按例提出強制全面要約。該股翌日復牌。
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