﻿節能元件賣盤計劃告吹

該公司前日（11日）收市後公佈，因無法就潛在交易條款達成協議，控股股東、主席及非執行董事翁國基已終止與獨立第三方就可能出售其所持股權事宜的所有相關討論，雙方亦無就潛在交易訂立最終協議。
節能元件於今年1月22日曾在上午急漲16.8%後，下午停牌。該公司在收市後公佈，翁國基正就可能出售其最終所持約70.23%股權事宜與一名獨立第三方進行磋商。倘潛在交易成事，可能導致第三方須按例提出強制全面要約。該股翌日復牌。
韓戰之後，美朝處於敵對狀態，兩國巨頭昨天在星洲破天荒會面，「仇人」相遇沒有動粗，反而互相欣賞。美國總統特朗普先伸出友誼之手，北韓領導人金正恩眼神堅定，露出微笑，伸手一握，創造歷史。兩人會談後，特朗普大...
2018-06-13
世界盃即將開鑼，有來自福建廈門的土豪球迷斥資八十五萬人民幣（約一百零五點七萬港元）到俄羅斯現場觀戰，浙江寧波亦有兩大球迷團近日展開旅程，其中有人表示花了三萬元（約三點七萬港元）報名參加睇波團。 寧波資深球迷俞學豐將與二十一人展開世界盃之旅，俞表示將在俄羅斯停留六天，會觀看德國對墨西哥、冰島對阿根廷，及摩洛哥對伊朗三場小組賽，他透露：「之前旅行社報價都在三點五萬元人民幣以上，而且只包含一場小組賽比賽門票，後來朋友幫忙，我最終只花了不到三萬人民幣，還包括了三場比賽門票，性價比還算可以。」網上資料顯示，在攜程旅遊門店落訂的世界盃團，人均花費達到五萬人民幣，定單最高的是來自福建廈門...
2018-06-13
薩摩亞十年前有一個嚴重殘疾嬰兒出生，她腦袋有部份缺失、雙眼緊閉，當時醫生預測她只能存活數小時，去年九月她竟奇蹟度過十歲生日，但不幸的是她被證實周日已去世，令人惋惜。 名為Miracletina Julie Nanai的女孩又被稱為「奇蹟BB」（Baby Miracle），於二○○七年九月在薩摩亞出生。其父Mikaele跟當地報章確認女兒的死訊，他憶述十年前女兒出生的情境時說：「她的殘疾非常嚴重，醫生預測她只能活幾個小時，並想為她結束生命。儘管如此，她還是活到十歲，在星期天剛去世。」 他續說：「她出生後四天，仍有呼吸。我彎着腰在她耳邊低聲跟她說，我要離開，她即轉過頭對着我。我...
2018-06-13
西半山物業坐擁名校網，素來受家長客青睞。其中，單幢住宅嘉和苑坐落於西半山列堤頓道，鄰近香港大學。是次走訪其中一個低層單位，附有品味裝潢，實用面積1092方呎，擁2房1套房。 位於西半山列堤頓道...
2018-06-13
美朝的一天峰會一如預期在沒有甚麼實際成果下結束，全球股市反應冷淡，焦點繼續落在聯儲局、歐洲央行在本港時間周四凌晨和晚上出爐的議息結果。美股早段個別發展，杜指高開後跌36點，標指和納指則窄幅靠穩，市場觀...
2018-06-13
比利時周一世界盃熱身賽主場4:1輕取哥斯達黎加，以兩連勝共入七球和各戰線十八場不敗強勢迎接明日決賽周開鑼。更欣喜的是，「歐洲紅魔」找到入球方程式，今仗其中兩球都是靠中場奇雲迪布尼的妙傳撕破敵方防線，最終射手盧卡古接應傳中破網。 上仗三球淨勝埃及的比利時，今場雖然先被哥斯達黎加前鋒拜仁雷斯禁區頂撞射破網，但不久便由鋒將梅頓斯門前接應夏薩特傳中追平。這支世界排名第三的勁旅其後示範入球方程式，墮後任防守中場的奇雲迪布尼妙傳劏穿防線，接應的梅頓斯再右路傳中讓盧卡古近門抽入。 這個方程式換邊後再現，奇雲迪布尼妙傳，後備入替串演右翼衛的查迪尼傳中，盧卡古衝頂頭槌中鵠。比利時最終...
2018-06-13
一年一度的《國際綜藝合家歡》載譽歸來！今年共有十五個來自海外及本土的舞台節目，以及多個相關工作坊、活動及免費演出，小朋友暑假不愁沒好節目呢！文：Nancy圖：康樂及文化事務署、藝術節辦事處、 香港舞...
2018-06-13
上屆影帝林家棟為CSL拍咗一輯有關極速網絡計劃的廣告，眾所周知家棟好多瓣數，演員、監製亦有自己的經理人公司，一日24小時絕對唔夠用，所以佢好重視上網速度，因為分享資料及Idea夠快，做嘢有效率，「贏就...
2018-06-13
港鐵沙中線紅磡站月台爆出剪短鋼筋造假醜聞，各方都促追究責任，港鐵多番解畫，未能釋除公眾疑慮，特區政府昨天終於出手，由特首林鄭月娥宣佈成立獨立調查委員會，查個水落石出。 委員會由前終審法院非常任法官夏正民任主席，約於六個月內提交報告。由具威望的前法官加上社會知名人士，調查重大事故，是行政機關一貫手法，好處是以中立人士，提出具公信力的調查結果，並提出改善建議，勝於由涉事機構自己查自己，同時亦避免立法機關介入，導致事件複雜化，難以收科。 大型基建的建造與監管，往往是貓捉老鼠的遊戲。若港鐵看不緊，承建商有很大誘因走歪路。沙中線紅磡站月台鋼筋接駁造假，港鐵力陳前線人員檢查時已...
2018-06-13
Round 9 第三場四班1200米 五月中的第八個回合，亨利又輸一場，在十一場決勝的賽事中，已落後於AI二比六，返魂乏術。不過在餘下三戰，亨利揚言要為面子而戰，仍會絞盡腦汁望輸得比較體面，...
2018-06-13