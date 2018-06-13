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﻿外管局取消QFII匯資限制

2018-06-13 列印
　　為完善合格境外機構投資者（QFII）外匯管理，擴大資本市場開放，國家外匯管理局宣佈，取消QFII多項限制，包括取消資金匯出20%比例要求。

　　日前，外管局發佈《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》，人民銀行會同外管局發佈相關通知，完善QFII及RQFII（人民幣合格境外機構投資者）境內證券投資相關管理，進一步便利跨境證券投資。

　　主要政策措施包括取消QFII資金匯出20%比例要求，QFII可委託託管人辦理相關資金滙出；取消QFII、RQFII本金鎖定期要求，QFII、RQFII可根據投資情況匯出本金，以及允許QFII、RQFII開展外匯套期保值，對冲境內投資的匯率風險。
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