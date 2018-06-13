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﻿澳博冀政府續牌兩年

2018-06-13 列印
　　澳門6個賭牌，將分別於2020及2022年到期，而澳博（880）的賭牌亦於2020年到期，該集團行政總裁蘇樹輝昨日在股東會後表示，其賭牌較其他營運商早兩年到期，冀政府可先讓集團續牌兩年，等待2022年時再與其他營運商的牌照一併重新競投，而該集團為唯一在澳門土生土長的博彩企業，與澳門發展息息相關，有信心獲發新賭牌。

　　澳博在今年4月，宣佈年屆96歲的主席何鴻燊會於股東會後正式退休，主席之職由女兒何超鳳接任，何鴻燊則任集團榮譽主席。何超鳳昨日表示，何鴻燊為澳博的靈魂人物，有很多地方要向他學習，包括其處事方式，以及為澳門為澳博做事的態勢。
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