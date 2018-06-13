﻿中環IFC外望——友邦推網上平台 三分鐘完成投保

在數碼化下，客戶的投保方式亦有所改變。友邦香港宣佈推出網上投保平台「AIA iShop友保易」，客戶可以直接在網上購買九種類別的保險產品，包括人壽、醫療、意外保障以及儲蓄和一般保險，最快三分鐘可完成投保。



友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理謝佩蘭指，於網上投保與經財務策劃顧問購買產品，兩者保費相同。而現階段平台所銷售的主要是較簡單的保險產品，未來將在平台上推出更多產品，但暫時沒具體時間表。



經「AIA iShop友保易」投保，客戶在網上填寫簡單個人資料後，可透過即時報價功能知道應繳保費金額；該平台並設有即時聊天功能，解答客戶投保時遇到的問題，其後客戶亦可隨時查閱保單的批核進度。



成功投保後，平台會通知現有客戶所屬的財務策劃顧問，跟進他們的保單。新客戶亦可選擇要求委派一名專責的財務策劃顧問提供服務。



信銀再創先河 遙距開投資戶口



信銀國際繼三月率先推出遙距開立銀行戶口服務後，本月再創先河，帶頭推遙距開投資戶口服務，令其流動銀行平台inMotion動感銀行兼容簡單理財功能。該行續以高息定存谷其形同虛擬銀行的inMotion動感銀行，新資金1萬元起存，1年期存息高達2.45厘，暫屬同業中最高的1年期存息；另新客戶經該平台買港股，有機會長期免佣。



信銀國際推出連串優惠谷inMotion動感銀行吸客，其個人及商務銀行部客戶策略及電子銀行業務執行總經理李慧燕表示，該行除繼續新客可享一次以10萬元為上限、存息高達3厘的3個月定存優惠外，現加推新資金存息優惠，3及6個月定存息同為2.1厘，12個月定存息則達2.45厘，至於現金資金的3、6及12個月存息分別為1.95厘、2厘及2.4厘。不論新舊資金定存，均以1萬元為起存額，不設上限。



高瞻