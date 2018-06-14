﻿會後聲明指利率漸進上升 儲局加息1/4厘 美股偏軟

聯儲局在本港時間今晨結束兩天議息後，決定加息四分一厘，為今年第二度加息。消息公布後，杜瓊斯工業平均指數跌十八點，見二五三○一點；納斯達克指數升十點，見七七一四點。一如市場幾乎百分百預期，儲局今次會上調聯邦基金利率目標區間零點二五厘，到一點七五至二厘，是該央行自二○一五年十二月啟動加息周期以來，第七度加息。



美國聯儲局主席鮑威爾在今晨舉行的記者會上表示，雖然數據顯示貿易糾紛對美國經濟帶來了負面影響，但仍認為美國經濟「表現非常好」。鮑威爾並透露，將由明年一月起，會在每次議息會議後召開記者會。



擬每次會議均開記者會



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25201點，跌119點；納斯達克指數收報7695點，跌8點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見77.55港元，較香港收市價升0.90港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見415.06港元，較香港收市價跌0.14港元。



儲局會後聲明指，美國經濟活動穩步上升，勞工巿場繼續加強，職位增長強勁，失業率下降，通脹率邁向接近聯儲局2%的目標。委員會預期，隨着經濟活動持續擴張，會進一步漸進加息。



今年料將加息四次



根據局方的最新利率點陣圖預測，今年總共加息四次，較之前預測多一次。明年就加息三次。最新預測又顯示，美國今年經濟增長2.8％，較三月時的預測上升0.1個百分點。失業率由現時處於18年低位的3.8%，進一步降至年底的3.6%，是近50年來最低。今年通脹率為2.1%，未來兩年會維持在這個水平。



勞工部公佈，美國五月生產價格指數按月升0.5%，升幅較預期的0.3%大，亦高過四月的0.1%升幅，主要反映能源價格上升影響。



鑑於美國近日出爐的通脹數據持續向上，加上金融市場相對平靜，市場預期儲局將維持漸進加息步伐。



高盛經濟師預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）至少會刪掉自2015年尾以來一直沿用稱會在「頗一段時間」維持息率低於歷史平均水平字眼。



同時儲局亦已開始「縮表」，收縮自金融危機後施行量寬買債計劃期間購入的巨額國債和按揭債資產，在這樣的背景下，分析師普遍認為，儲局沒理由再保留要維持息口在歷史低位承諾。



儲局今次加息到1.75至2厘目標區間水平，將高於2001至2004年間，即科網泡沫爆破後息率水平。美匯指數先升後軟，美市早段倒跌0.11%，曾見93.713點。日圓跌幅收窄至0.03%，曾見110.4。