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﻿手機股捱沽 港股挫377點

2018-06-14 列印
　　港股昨日一度挫逾400點，恒指收報30725點，跌377點，失守10天（30967點）、20天（30868點）及100天線（30981點）；國指收報12035點，跌171點，大市成交額844億元。

  中興通訊（763）與美國商務部達成和解，該股停牌近兩個月終復牌。

  中興復牌隨即低開37.5%，收市跌41.6%，報14.96元。

  受中興事件拖累，手機設備股向下，瑞聲科技（2018）跌4.1%，收報121.6元，為跌幅最大藍籌股；舜宇光學（2382）跌2.5%，收報168.6元。

　　不過半導體股逆市上升，市場憧憬內地將加強發展國產晶片，中芯國際（981）升4.6%，收報11.28元。

  華虹半導體（1347）再創新高，收市升一成，報23.25元。
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