﻿中興復牌大瀉四成 AH股蒸發210億市值

中興通訊（763）與美國商務部旗下工業與安全局（BIS）達成和解，被罰款逾一百億元及承諾清洗董事會及高層人員後獲「放生」，其AH股停牌近兩個月後終復牌。不過，後牌沽壓極其沉重，A股開市即跌停，而H股大瀉逾四成，AH股合計市值蒸發約210億元。大行及市場人士均看淡其前景，籲投資者勿沾手。



中興AH股同於4月17日停牌，昨日一同復牌。H股昨開市即裂口下挫37%，其後股價一度低見14.88元，收市報14.96元，跌41%，為去年五月中以來的新低。由於A股有跌停機制，昨日股價低開一成，全日停牌。不過，今日其A股復開料會追隨H股跌幅，有可能開市短時間內再跌停。



美國當局解除對中興出口禁令的「代價」主要有數項，一是中興需支付合共14億美元的民事罰款，若公司在為期十年的監察期內無違反協議中的條件，其中4億美元可獲豁免。二是中興管理層將換血，該公司及子公司中興康訊全部董事會成員均要落台，所有高級副總裁或以上的管理層亦遭全數解僱。此外，中興亦要委任合規協調員，向美國BIS匯報合規情況。



中興昨日發公告，指收到三項臨時提案，分別是建議修訂《公司章程》及《董事會議事規則》、建議選舉及委任非獨立董事，以及建議選舉及委任獨立非執行董事，並要求董事會將提案提交年度股東大會審議。



基於董事會成員及高級管理層都要更換，中興新建議將《公司章程》內的「董事長必須從擔任公司董事或高級管理人員三年以上的人士中產生」條款刪除，而《董事會議事規則》內有關公司董事長任職資格的條文，則建議刪除「擔任公司董事或高級管理人員三年以上」。另中興宣佈會在本月29日召開的年度股東大會，並於當日選舉出新董事，現任全體董事將於當日辭去相關職務。