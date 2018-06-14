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﻿華置再斥57億購五地皮

2018-06-14 列印
　　華潤置地（1109）5月再斥57.18億人民幣收購5塊地皮。該公司昨發公告，上月於唐山、鄭州、北京、香港及寧波等地收購了5幅地塊，總樓面面積約48.12萬平方米，該公司就相關土地收購應付的權益土地出讓金約57.18億元。

　　今年首5個月，華潤置地共收購30幅地塊，總樓面面積為585.67萬平方米，應佔樓面面積441.45萬平方米，涉及土地出讓金522.5億元，權益土地出讓金394.46億元，當中以華北地區佔最多。同期內，華置累計簽約金額為659.88億元，總簽約面積389.46萬平方米，分別按年增長24.18%及6.62%。
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