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﻿創維擬競標皖工業用地

2018-06-14 列印
　　內地電視機廠商創維數碼（751）有意參與購入安徽省全椒縣的土地招標。該公司昨日宣佈，擬透過其間接全資附屬公司，參與競標全椒縣開發區北部新城區的土地，該地塊佔地約106.7公頃（或1600畝），為工業和住宅用地。

　　該公司在公告稱，倘若中標成功，該潛在收購事項將在訂立相關確認書及土地使用權轉讓協議後進行，創維計劃將土地用作集團智能家電製造業務的工業園區，包括發展工廠、科研研發中心、辦公大樓、國家級智能家居體驗中心及後勤生活配套設施。公告又披露，該公司暫時只準備提交出價，此收購事項未必能夠成功進行，故提醒股東及有意投資者謹慎買賣公司股票及證券等。
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