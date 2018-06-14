﻿長實系世紀收購APA 斥771億溢價逾三成

李澤鉅接掌長實系公司之後，首度出手在海外展開系內歷來最大的收購，斥資達到771億港元。由長實（1113）、長和（001）、長江基建（1038）及電能實業（006）組成財團，擬以溢價高達33%，每股現金11澳元（約66港元）收購澳洲天然氣管道集團APA。



外電指出，長實財團願意出售APA在西澳洲的管道資產，包括Goldfields，Parmelia Gas，Mondarra天然氣儲存設施，以換取澳洲監管當局對收購交易開綠燈。若財團內其他成員最終不參與，長實仍可能會獨資進行收購。



APA股價受刺激創新高



APA昨受到收購消息刺激，股價大升20.9%至10澳元，高位曾見10.29澳元，也是公司上市以來股價新高。不過，外電指出，APA股價尚未達到收購價水平，可能反映收購仍然在不確定因素。長實昨收報66.2元，跌0.55元。



長實集團副董事總經理兼長江基建副主席葉德銓表示，集團提出擬收購APA乃一項不具約束性之建議，並需符合若干先決條件，包括需通過盡職審查，以及獲取有關股東及政府機構之批准。目前收購建議尚在初步商討階段，未能確定最終是否會進行交易。



APA公告披露，建議收購總作價為129.8億澳元，即約771.8億港元。APA於澳洲證券交易所上市，是澳洲基礎設施企業，在全國經營天然氣管道。公司的天然氣管道遍佈澳洲，天然氣管道總長1.5萬公里，連接130萬戶家庭和企業。APA表示，已同意向長實財團開放帳目，以進行非排他性的盡職調查。



如收購建議落實進行，財團其他成員將根據上市規則有關規定尋求其各自的股東批准，惟收購建議將不會以取得財團各成員的股東批准為條件，因此長江實業可能會獨自進行該收購。