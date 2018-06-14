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﻿五企業完成綠色金融認證

2018-06-14 列印
　　企業選擇發行綠色債券進行融資呈增加趨勢，有為綠色金融發行者提供認證服務的香港品質保證局，該局副主席何志誠表示，年初至今共有5間企業完成認證，目前仍有「相當數量」的企業申請正在處理。他又指，由於科技進步快速，該局在綠色金融標準上沒設定框架，具有彈性處理申請。

　　香港品質保證局作為本港的綠色金融認證機構，太古集團（19）今年初所發行首批總額5億美元的綠色債，其認證正是由品質保證局頒發。何志誠表示，今年以來完成認證的5間企業，當中4家已完成發債和融資，其餘1家亦將於下星期進行發債。
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