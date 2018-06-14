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﻿AT&T併購 時代華納開綠燈

2018-06-14 列印
　　美國地區法官周二駁回司法部阻撓AT&T併購時代華納的要求，並就這個規模達850億美元（約6630億港元）收購的交易開綠燈。有關交易將令AT&T由流動通訊商轉型為媒體巨擘，挑戰Netflix和亞馬遜，並可能引發媒體業界新一輪的整合潮。

　　美國華盛頓地區法官利昂周二否定司法部提出阻止有關併購的請求，指特朗普政府無法證明兩公司合併後，會導致付費電視用戶價格上漲。消息刺激時代華納股價在市後時段一度升5.8%，而AT&T則一度跌3.9%。

　　AT&T經過近兩年時間，終於如願完成對時代華納的收購，預定6月20日前完成，涉及收購作價高達6630億港元。
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