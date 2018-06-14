﻿中環IFC外望——與港交所續約三年 李小加年薪近千萬

港交所（388）宣佈，與行政總裁李小加（見圖）續約三年，年薪為931.5萬元，加薪約3.5%，另有由薪酬委員會建議並經董事會批准的酌情表現花紅及或獎授股份，而今次亦是李小加第三次獲港交所續約。



港交所主席查史美倫出席港交所上市18周年誌慶酒會時表示，李小加在過去九年領導交易所，成績有目共睹，她對李小加有很高的期待，也對其有信心，未來期待繼續與李小加及其他管理層一起努力，為港交所及香港的金融市場再創新天地。



同場出席酒會的李小加表示，自己在港交所工作近九年，形容這是他最熱愛的工作，可以發揮自己，面對不同挑戰，更重要的是每天都在學習，他說，「我每天早上都很高興地起牀，希望能早點回公司，很難想像還有甚麼工作能讓我這麼有動力。」



李小加的續約合約期由今年10月16日起至2021年10月15日，續約仍要待證監會書面核准作實。李小加於2010年1月16日起出任港交所的集團行政總裁兼執行董事，至今已三次獲續任，任期總共長達近12年，為在位時間最久的行政總裁。



中興窩輪變廢紙 散戶輪商輸近億



中興通訊股價狂跌，相關窩輪投資者難免損失慘重。個別認購輪價格暴跌八成，但大部份都是「無價無市」，發行商拒絕開價，全日成交非常少，反映這些認購輪實際價值可能低於一仙。有發行商估計，中興一役令投資者及發行商合共損失近一億元。



在26隻中興認購輪當中，有18隻昨日完全沒有成交。由於港交所交易系統可處理最低價格是一仙，價值低於一仙窩輪自然無法交易。



瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，按照中興通訊窩輪四月停牌前街貨量及價格推算，並假設昨日沒有成交的窩輪價值已跌至零，窩興投資者損失大約3000多萬元。



不過，窩輪發行商損失則更大，估計高達6000多萬元。



高瞻