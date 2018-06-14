﻿中環IFC外望——與港交所續約三年 李小加年薪近千萬

港交所主席查史美倫出席港交所上市18周年誌慶酒會時表示，李小加在過去九年領導交易所，成績有目共睹，她對李小加有很高的期待，也對其有信心，未來期待繼續與李小加及其他管理層一起努力，為港交所及香港的金融市場再創新天地。
同場出席酒會的李小加表示，自己在港交所工作近九年，形容這是他最熱愛的工作，可以發揮自己，面對不同挑戰，更重要的是每天都在學習，他說，「我每天早上都很高興地起牀，希望能早點回公司，很難想像還有甚麼工作能讓我這麼有動力。」
李小加的續約合約期由今年10月16日起至2021年10月15日，續約仍要待證監會書面核准作實。李小加於2010年1月16日起出任港交所的集團行政總裁兼執行董事，至今已三次獲續任，任期總共長達近12年，為在位時間最久的行政總裁。
中興窩輪變廢紙 散戶輪商輸近億
中興通訊股價狂跌，相關窩輪投資者難免損失慘重。個別認購輪價格暴跌八成，但大部份都是「無價無市」，發行商拒絕開價，全日成交非常少，反映這些認購輪實際價值可能低於一仙。有發行商估計，中興一役令投資者及發行商合共損失近一億元。
在26隻中興認購輪當中，有18隻昨日完全沒有成交。由於港交所交易系統可處理最低價格是一仙，價值低於一仙窩輪自然無法交易。
瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，按照中興通訊窩輪四月停牌前街貨量及價格推算，並假設昨日沒有成交的窩輪價值已跌至零，窩興投資者損失大約3000多萬元。
不過，窩輪發行商損失則更大，估計高達6000多萬元。
高瞻