﻿儲局加息今年料再加兩次 美歐加息步伐不同

一如預期，美國聯儲局在本港時間昨日凌晨宣佈加息到1.75至2厘的目標區間外，會後發布的利率前瞻點陣圖，預計今年會再加息兩次、2019年至少3次、2020年1次。儲局聲明稱，自5月份上次會議以來，勞動力市場持續增強，經濟活動保持穩定增長，預測今年內失業率會降至3.6%。過去12個月，核心通脹已接近儲局的目標2%。
美股先升後跌25點
至於歐洲央行，昨日議息後宣佈在基準利率上按兵不動，且至少會維持超低息至明年九月，並於年底結束目前每月額度三百億歐羅的量寬買債計畫。
聯儲局加息早在市場預料中，美股周四早段造好，杜指初段曾升逾一百點，見二萬五千三百零二點，標指和納指分別升百分之零點三和零點五。新出爐的經濟數據理想加上媒體業界傳出新併購消息，帶動大市向上。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25175點，跌25點；納斯達克指數報7759點，升64點。
滙控（005）ADR報78.78港元，比香港收市價跌升1.23港元；騰訊（700）報411.40港元，較香港收市價升2.60港元。
聯儲局料年內共加息四次，意味下半年再加息兩次，市場憂慮將加速新興市場的資金流出，港股或因而受壓。恒指昨日收報30440點，創今個月收市新低，跌284點，主板成交960億元。
國企指數收報11950點，跌84點；上證指數收報3044點，跌5點。亞洲主要股市進一步下挫，日股跌0.99%、韓股跌1.84%。
藍籌股普遍下跌，恒安國際（1044）逆市升0.64%，為表現最佳藍籌，蒙牛乳業（2319）跌4.78%，表現最差藍籌。重磅股隨大市向下，騰訊（700）收報412元、跌0.77%，友邦（1299）跌1.4%。復牌後急瀉的中興（763）曾反彈3.7%，收市跌1%。手機設備股跟跌，瑞聲（2018）及舜宇（2382）分別跌1.8%及1.7%。
藍籌股普遍下跌
對息口敏感的地產股普遍向下，信和置業（083）跌2.2%、恒隆（101）跌1.7%、恒基地產（012）跌1.45%、新鴻基地產（016）跌1.36%。內房股股價亦回落，華潤置地（1109）跌3.66%、萬科（2202）跌3.31%、中國恒大（3333）跌3.18%。銀行股同樣有沽壓，滙控（005）跌0.33%、恒生（011）跌0.6%、中銀香港（2388）跌0.12%、建行（939）跌1.13%、工行（1398）跌0.93%。