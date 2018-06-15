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﻿金管：P按遲早上調

2018-06-15 列印
　　美國聯儲局一如預期再加息0.25厘，但本港大型銀行繼續按兵不動，維持最優惠利率（P）不變。

　　金管局總裁陳德霖表示，留意到銀行資金成本普遍上升，雖然銀行未正式調高P，但有個別銀行已調高按揭鎖息上限，認為銀行加P只是時間問題。

  因應美國加息，金管局昨相應將貼現窗基本利率上調0.25厘至2.25厘。不過，本港大型銀行繼續不跟隨加息。但陳德霖表示，留意到不少銀行已經調高定期存款利率，一年期定存息普遍有2厘或以上，銀行資金成本普遍上升，有個別銀行已調高新做按揭鎖息上限。

  永隆銀行司庫蕭啟洪認為，本港銀行最快9月才會加P，因料屆時港美息差將再擴闊，港匯又將受壓，導致資金流走。
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