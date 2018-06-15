5 Broadgate位於倫敦市Liverpool Street火車站及地鐵站毗鄰，是一幢建築面積約120萬平方呎的甲級寫字樓。物業自2015年落成後由瑞銀集團承租作為英國總部，租約年期至2035年。
回報率料倍於中環中心
負責收購的長江實業執行委員會成員馬勵志表示，該物業能帶來固定收入及可觀回報，與長實今年較早時出售的中環中心相比，5 Broadgate物業呎價僅及中環中心三分之一；長實運用出售中環中心所得的四分之一金額，購入5 Broadgate物業，每年可得租金收入接近中環中心的一半。以這兩座物業之成交價計算，5 Broadgate物業的租金回報率，較中環中心高接近一倍。
馬勵志稱，如有適當機遇，會貫徹策略繼續出售低回報項目，同時購入可提供較高回報的長期固定收入項目。
長實手頭現金充裕，會繼續於現有市場如香港、中國、新加坡、英國等，積極物色符合投資準則的地產、基建及其他行業投資項目。
長實於1995年開始於英國發展房地產業務，現時在英國發展中項目，包括倫敦豪宅區Chelsea Waterfront及 Convoys Wharf，以及位於劍橋郡的 Teversham Road項目，位於英國的土儲及物業合共520萬方呎。
截至今年五月上旬，長實連同持有權益之房託基金，在全球合共擁有約1.433億方呎之可開發土地儲備及投資與酒店物業。