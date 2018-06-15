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﻿外匯佔款五連升增91億人幣

2018-06-15 列印
　　中國5月份外匯佔款為21.512萬億元人民幣，按月增加91.44億元人民幣，連續第5個月回升，增幅亦較上月略為擴大。有分析認為，中國經濟基本面平穩、貨幣政策維持穩健中性，人民幣兌美元無大幅貶值的風險，預期資金進出情況平穩，外匯佔款短期內仍呈回升趨勢。商務部公佈，中國5月實際使用外資金額（FDI）90.6億美元，按年增加11.7%。

  今年首5個月FDI為526.6億元，按年升1.3%。至於中國首5個對外非金融類直接投資（ODI）為478.9億美元，按年增長38.5%，連升7個月。資金主要投資於租賃和商務服務業，製造業，採礦業以及批發和零售業；房地產業，體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。
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