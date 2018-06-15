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﻿港催谷綠債冀帶動亞太市場

2018-06-15 列印
　　香港大力推動綠色金融發展，金管局總裁陳德霖坦言，有些綠色債劵的回報或稍低於傳統債劵，但認為現時是大型投資者開始積極主動支持綠色金融的時候，呼籲其與金管局共同參與綠色金融投資。另外，滙控（005）行政總裁范寧重申，集團承諾在2025年前於可持續融資及投資將投放1000億美元（7800億港元）。

　　陳德霖昨出席綠色及社會責任債券年會及會議時稱，相信持份者對綠債長遠有助環境的持續性無異議，問題是投資者，尤其是主權基金和退休基金會否有具體行動投資綠色金融。金管局已準備參與其中，期望同業亦共同支持綠色金融。他又指，多年來金管局致力推動香港債市的發展，今天香港已成為亞洲區第三大債市（撇除日本），僅次中國和韓國。
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