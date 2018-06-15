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﻿加達入場費4292元

2018-06-15 列印
　　加拿大機票批發商及旅行社加達控股（1620）今天起至下周四（21日）招股，共發行3億股，其中10%本港公開發售。招股價介乎每股0.335元至0.425元，每手1萬股入場費4292.83元。股份將於6月28日於聯交所主板掛牌上市。獨家保薦人是力高企業融資。

　　加達引入兩名基礎投資者，分別是縱橫遊及慧科資本董事總經理邱達根。加達控股行政總裁朱淑芳表示，是在很偶然的機會下認識雙方，縱橫遊是日本的專家，期望日後在旅遊業務上有所合作。她續指，邱達根投資過不少科技業務，期望日後有合作機會。縱橫遊常務董事袁振寧表示，加達在北美擁有大量客戶，對於縱橫遊日後發展北美市場，尤其在北美客戶到日、韓旅遊的業務上，均能帶來效益。
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