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﻿3香港籲5G早出籠

2018-06-15 列印
　　繼香港電訊（6823）之後，再有本地電訊商針對本港5G發展闡述立場，和記電訊（215）旗下3香港表示，集團已就政府推出有關3.4至3.6吉赫頻帶頻譜指配及使用費的諮詢文件提交意見書，籲當局採納長遠及具透明度的頻譜政策，使5G流動通訊服務能盡快推出，將香港發展成世界級智慧城市。特別提到5G禁區問題，恐令100萬人口的覆蓋受影響。3香港的意見書重點關注3個範疇，包括5G禁區、競爭環境及訂定底價。

　　3香港表示，已聯同其他電訊商，要求通訊事務管理局慎重考慮3個緩解措施，包括遷移大埔工業邨的衛星站至遍遠地區、於衛星站四周架設屏蔽護罩及調校基站天線的發射方向。和電香港行政總裁胡超文表示，政府應牽頭與不同持份者磋商，以尋求有效及可行的方案。
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