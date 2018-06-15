﻿中環IFC外望——力世紀建電動車價值鏈

為了進軍電動車市場，力世紀（860）去年開始作出一系列投資，以及與不同企業合作，該公司主席何敬豐昨日表示，目前已大致完成收購計劃，建立了電動車價值鏈。



力世紀去年收購多間公司的股權，當中包括日本電動車公司GLM CO.、美國3D印刷技術公司Divergent及內地電動車充電樁營運商EV Power。



其首席執行官何志傑指，目標是每年增加2萬支充電樁，冀未來3至5年在內地一二三線城市的小區覆蓋率達50%。



何敬豐表示，暫時未有新收購計劃，但仍然有潛在業務機會，例如是汽車電池回收業務。



由於該公司現時的業務是輕資產為主，汽車電池回收業務相對上不算是輕資產業務，未來若發展此業務，會傾向尋找合作夥伴，或成立合營企業。



李嘉誠、周凱旋、澳門前特首何厚鏵兒子何敬民及TCL集團董事長兼行政總裁李東生均為集團股東。



被問到與一眾股東會否有合作，何敬豐指股東對集團發展中國業務有幫助，但目前未有可公佈的合作計劃。



NOIZ代幣七月面世 可換消費優惠



本港數碼媒體廣告商恩迪安（NDN）的成員公司NOIZ Chain ，將於7月中推NOIZ代幣，廣告客戶可利用代幣吸引消費者提供真實的個人資料，以換取代幣來進一步換取消費折扣等優惠。



NOIZ Chain首席執行官安宇昭表示，NOIZ代幣結合了人工智能和區塊鏈技術，令網絡廣告以更人性化的形式呈現出來，可與消費者自然互動，有更大誘因向客戶提供真實的個人資料。安宇昭認為，NOIZ代幣有效消除現時網絡廣告上的虛假點擊率等欺詐行為。



他指出，於2018年，全球廣告商因虛假點擊所造成的欺詐行為，損失超過190億美元，料該損失至2020年會升至220億美元。



高瞻