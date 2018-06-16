﻿貿戰烽煙再起 恒指三連跌

港股昨日表現反覆，低開29點後曾轉升79點，見30519點為全日最高位，其後反覆偏軟。內地A股午後低收，上證綜指收報3021點，跌0.73%；深證成指更跌穿10000點，收報9943點，挫1.4%。港股弱勢加劇，最多曾跌181點，收市跌幅略為收窄至130點，收報30309點；大市成交增至1132億元。
騰訊險守410元關
美股周四個別發展，納指再創新高，但本港科技股受壓，騰訊（700）低見408.4元，收市險守410元，跌約0.5%，繼續於10天（417.8元）及20天線（411元）間爭持。美圖（1357）曾跌7.9%，低見6.97元，收市跌4.5%，報7.18元，創上市新低。
研究機構GMT Research狙擊內地體育用品股，被點名的安踏（2020）、特步（1368）和361度（1361）均出通告反駁，指報告具誤導性。雖然有大行護航，瑞信認為GMT指控無證據兼不公平，惟體育用品股沽壓未止，安踏開市裂口低開，曾急挫近10%，低見40.65元，但在低位有承接，收市跌4.8%，報43元；361度和特步分別跌5.1%及3%，報2.41元和5.48元。
體育股跌勢未止
近日熱炒的半導體股亦有回吐，先進半導體（3355）回吐5.6%，收報0.84元；中芯（981）收報11.16元，跌2.8%。
本港銀行仍未跟隨上調最優惠利率，本地地產股向好，九龍倉置業（1997）收報60.8元，升2.3%，為表現最好藍籌；信和置業（083）升約0.6%，收報13.44元。